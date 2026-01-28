В Татарстане предложили ужесточить контроль за курьерами после аварии в Казани

Гарипов отметил, что количество курьеров растет, а вместе с ним увеличиваются и риски возникновения аварий. Спикер предложил ввести обязательные регулярные инструктажи по ПДД для всех работников служб доставки, подчеркнув, что «гонка за скоростью доставки не должна превращаться в гонку за человеческими жизнями». Дальнейшие шаги по реализации предложения будут проработаны совместно с заинтересованными ведомствами.