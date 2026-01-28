В Татарстане предложили ужесточить контроль за курьерами после аварии в Казани

Государственный инспектор безопасности дорожного движения по Татарстану Рустем Гарипов поручил усилить контроль за курьерами. Инициатива прозвучала на заседании Комиссии по БДД в Кабинете министров республики.
Поводом для решения стала авария в Казани, где водитель сбил курьера, проехавшего на запрещающий сигнал светофора. По мнению инспектора, этот случай отражает системную проблему — отсутствие должного контроля за соблюдением правил дорожного движения курьерскими службами.
Гарипов отметил, что количество курьеров растет, а вместе с ним увеличиваются и риски возникновения аварий. Спикер предложил ввести обязательные регулярные инструктажи по ПДД для всех работников служб доставки, подчеркнув, что «гонка за скоростью доставки не должна превращаться в гонку за человеческими жизнями». Дальнейшие шаги по реализации предложения будут проработаны совместно с заинтересованными ведомствами.
Напомним, в Казани таможенный пост обработал свыше 11,6 млн заграничных посылок. Это более пяти тысяч тонн.