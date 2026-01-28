В Ростовской области после праздников чаще всего продавали лекарства для печени

Территориальное управление Росздравнадзора по Ростовской области сообщило о блокировке более 100 объявлений о незаконной реализации медикаментов. Информация об этом поступила из региональной пресс-службы ведомства.
В течение двух недель специалисты проводили мониторинг социальных сетей и других онлайн-площадок, в результате чего было пресечено распространение 101 объявления о продаже препаратов без соответствующих разрешений.
В надзорном ведомстве также отметили сезонный характер активности нелегальных продавцов. После новогодних праздников наиболее востребованными оказались средства для лечения печени — заблокировано 30 предложений о их продаже. На втором месте по количеству (20 объявлений) оказался препарат для ингаляций, применяемый при терапии респираторных заболеваний. Замыкают тройку популярных у «лжеаптекарей» товаров различные средства для повышения мужской потенции.
Росздравнадзор обратил внимание на то, что покупка медикаментов вне легальных аптечных сетей ставит под угрозу здоровье и безопасность потребителей.
