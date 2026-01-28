В Ростовской области после праздников чаще всего продавали лекарства для печени

В надзорном ведомстве также отметили сезонный характер активности нелегальных продавцов. После новогодних праздников наиболее востребованными оказались средства для лечения печени — заблокировано 30 предложений о их продаже. На втором месте по количеству (20 объявлений) оказался препарат для ингаляций, применяемый при терапии респираторных заболеваний. Замыкают тройку популярных у «лжеаптекарей» товаров различные средства для повышения мужской потенции.