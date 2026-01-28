В Башкирии появится новый металлургический завод: в его строительство вложат 10 млрд рублей

Реализация инвестиционного проекта запланирована на период с 2026 по 2030 годы. В рамках проекта будет создано 157 новых рабочих мест. Уже в 2027 году планируется завершить основные строительно-монтажные работы, а к 2028 году — выйти на проектную мощность в 332,5 тысячи тонн гранулированного чугуна в год.