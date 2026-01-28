В Башкирии появится новый металлургический завод: в его строительство вложат 10 млрд рублей

Министерство экономического развития России включила компанию «Туканский металлургический комплекс» в реестр резидентов территории опережающего развития «Белорецк». Инвестор намерен вложить 10 миллиардов рублей в строительство современного металлургического завода по переработке железнорудного концентрата в гранулированный чугун.
Как сообщил рассказал министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов, предприятие будет создано на основе инновационной и экологичной технологии FCIT. Продукция — первородное железо — будет поставляться для нужд металлургии, машиностроения и оборонной промышленности как на внутреннем, так и на экспортных рынках.
Реализация инвестиционного проекта запланирована на период с 2026 по 2030 годы. В рамках проекта будет создано 157 новых рабочих мест. Уже в 2027 году планируется завершить основные строительно-монтажные работы, а к 2028 году — выйти на проектную мощность в 332,5 тысячи тонн гранулированного чугуна в год.
Поставки готовой продукции потребителям в Башкирии и соседних регионах будут осуществляться автотранспортом, а для экспорта в КНР и страны СНГ планируется использовать железнодорожную логистику. По данным инвестора, предварительные договоренности с потребителями уже достигнуты.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.