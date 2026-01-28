Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Ростова запустили прямой автобусный рейс в Ялту через Джанкой

Новый автобусный маршрут Ростов — Ялта начал курсировать 28 января.

Источник: Комсомольская правда

28 января открылся новый автобусный маршрут из Ростова-на-Дону в Ялту с проездом через Джанкой. Рейсы будут выполняться через день. Об этом сообщает телеграм-канал «Автовокзалы Ростовской области».

Первый автобус в Ялту отправится сегодня вечером. По пути он будет делать остановки в Таганроге, Мариуполе, Мелитополе, Джанкое и Симферополе. Время в пути составит около 12 часов. Рейс из Ялты в Ростов отправится вечером с прибытием на следующий день утром.

Пассажирам обещают комфортные условия: автобусы оборудованы мягкими креслами, системой климат-контроля, индивидуальной вентиляцией и USB-разъемами для зарядки гаджетов.