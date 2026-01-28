МAX вошел в пятерку самых быстро развивающихся сервисов в мире

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Число пользователей национального мессенджера Мах достигло 89 миллионов человек, он вошел в пятерку самых быстро развивающихся сервисов в мире, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
С 28 по 30 января в Москве в Конгресс-центре ЦМТ проходит IX Всероссийский форум многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг.
«Сегодня уже 89 миллионов пользователей, к выходным будет 90 миллионов. К выходным будет 60 миллионов, использующих (мессенджер — ред.) каждый день. Кстати, Мах вошел в пятерку самых быстроразвивающихся интернет-сервисов мира, не России, а мира», — сказал Кириенко в ходе пленарной сессии «15 лет эволюции Центров Госуслуг. К новой культуре государственных сервисов».