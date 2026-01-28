Омский минобр напомнил о сроках подачи заявлений об участии в ЕГЭ-2026

Областной минобр напомнил, что всего несколько дней осталось до окончания срока подачи заявлений на ЕГЭ-2026: 2 февраля — последний день, чтобы выбрать необходимые предметы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Министерство образования напоминает, что в соответствии с порядком проведения ГИА-11 заявление об участии необходимо подать до 1 февраля включительно. Но поскольку в этом году 1 февраля — воскресенье, подать заявление можно до 2 февраля включительно.
Выпускники этого года подают заявление в свою школу, экстерны — в школу, имеющую государственную аккредитацию по образовательным программам среднего общего образования, по их выбору.
Выпускники прошлых лет должны отдать заявление в муниципальные органы управления образованием по месту жительства либо в Региональный информационно-аналитический центр системы образования (улица Куйбышева, 69).
«Заявления подаются обучающимися и выпускниками прошлых лет лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании удостоверяющего личность документа и доверенности», отметили в минобре.
Участники экзаменов с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления должны предъявить оригинал или надлежащим образом заверенную копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), а участники экзаменов, если они дети-инвалиды и инвалиды — оригинал или надлежащим образом заверенную копию справки, которая подтверждает факт установления инвалидности и выдана федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления должны предъявить оригиналы аттестатов или их заверенные копии. Оригинал или копия иностранного документа об образовании предъявляются с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.
В заявлении на участие в ЕГЭ необходимо перечислить предметы, которые заявитель хочет сдавать. Для выпускников текущего года два экзамена, русский язык и математика, являются обязательными. Их успешная сдача необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Эти же выпускники могут выбрать для сдачи уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный. Выпускники прошлых лет могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня.
Остальные учебные предметы сдаются участниками экзаменов по их выбору и необходимы тем, кто хочет продолжить обучение в вузе. Выбирать предметы для сдачи необходимо с учетом того, по какой специальности или направлению подготовки участник ЕГЭ намерен продолжить обучение, и какие предметы вуз будет засчитывать в качестве вступительных испытаний. Перед подачей заявления следует узнать информацию на сайтах вузов.
ЕГЭ в 2026 году пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 20 апреля), основной (с 1 июня по 9 июля) и дополнительный (с 4 по 25 сентября). Для участников ГИА предусмотрена возможность пересдать один учебный предмет по их выбору в дополнительные дни (8 или 9 июля). Ознакомиться с расписанием экзаменов можно на официальном сайте Рособрнадзора obrnadzor.gov.ru. Участники экзаменов, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут сдать их в резервные дни.
Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в резервные сроки основного периода ЕГЭ (то есть с 22 по 25 июня). Их участие в ЕГЭ в другие сроки проведения (досрочный период, основные сроки основного периода) возможны лишь при наличии у них уважительных причин и решения ГЭК.
Ранее мы писали, что минобр уже напоминал выпускникам о сроках подачи заявлений на ЕГЭ.