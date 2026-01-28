Омский минобр напомнил о сроках подачи заявлений об участии в ЕГЭ-2026

ЕГЭ в 2026 году пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 20 апреля), основной (с 1 июня по 9 июля) и дополнительный (с 4 по 25 сентября). Для участников ГИА предусмотрена возможность пересдать один учебный предмет по их выбору в дополнительные дни (8 или 9 июля). Ознакомиться с расписанием экзаменов можно на официальном сайте Рособрнадзора obrnadzor.gov.ru. Участники экзаменов, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут сдать их в резервные дни.