Овечкин повторил рекорд Гретцки, но «Вашингтон» белоруса Протаса проиграл

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ в ворота «Сиэтла», но его команда уступила со счетом 1:5.
Овечкин забросил в большинстве в третьем периоде, когда «Вашингтон» уже проигрывал 0:3. Его шайба так и оказалась единственной в активе «Кэпиталз». Это 919-й гол Александра в регулярных чемпионатах НХЛ.
Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в чемпионатах в основное время, теперь у них по 892 гола. В этом сезоне в активе Овечкина 45 (22+23) очков в 54 играх. А белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас результативных баллов в этом матче не набрал.
