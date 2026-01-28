Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин повторил рекорд Гретцки, но «Вашингтон» белоруса Протаса проиграл

Овечкин забросил 919-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ в ворота «Сиэтла», но его команда уступила со счетом 1:5.

Овечкин забросил в большинстве в третьем периоде, когда «Вашингтон» уже проигрывал 0:3. Его шайба так и оказалась единственной в активе «Кэпиталз». Это 919-й гол Александра в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в чемпионатах в основное время, теперь у них по 892 гола. В этом сезоне в активе Овечкина 45 (22+23) очков в 54 играх. А белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас результативных баллов в этом матче не набрал.

Ранее мы писали, что произошло после победы Арины Соболенко над Ивой Йович на Australian Open: «Бывает я просто хочу, чтобы они замолчали».