Овечкин повторил рекорд Гретцки, но «Вашингтон» белоруса Протаса проиграл

Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в чемпионатах в основное время, теперь у них по 892 гола. В этом сезоне в активе Овечкина 45 (22+23) очков в 54 играх. А белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас результативных баллов в этом матче не набрал.