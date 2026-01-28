Пермякам разрешат использовать беспилотники

В Министерстве территориальной безопасности Прикамья корреспондентам «КП-Пермь» подтвердили, что изменения уже подготовлены и проходят согласование. Скоро новый документ заменит существующий указ губернатора № 64 от 19 июня 2023 года, который фактически запрещал эксплуатацию беспилотников простыми гражданами.