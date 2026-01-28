Росприроднадзор выявил массу нарушений на переполненном мусорном полигоне в Кстове

В частности, на полигоне, который находится в полутора километрах от села Большое Мокрое и эксплуатируется ООО «Реал-Кстово», выявили такие нарушения, как отсутствие ограждения территории и захоронение на нем запрещенных отходов. Кроме того, ревизоры зафиксировали здесь тление отходов. При этом вместимость полигона превышена.