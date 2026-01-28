Росприроднадзор выявил массу нарушений на переполненном мусорном полигоне в Кстове

«Проведенная инспекторами проверка выявила десять нарушений природоохранных норм и требований», — рассказали в ведомстве.
В частности, на полигоне, который находится в полутора километрах от села Большое Мокрое и эксплуатируется ООО «Реал-Кстово», выявили такие нарушения, как отсутствие ограждения территории и захоронение на нем запрещенных отходов. Кроме того, ревизоры зафиксировали здесь тление отходов. При этом вместимость полигона превышена.
«Предприятие работает с отступлениями от проектной документации — отсутствует ряд предусмотренных сооружений. Не произведена рекультивация отработанной карты полигона после ее закрытия», — добавили в межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии.
Также сотрудники ведомства обнаружили серьезные нарушения в документах регоператора. «Реал-Кстово» не получил комплексное экологическое разрешение и не выполнил инвентаризацию объекта размещения отходов. Кроме того, не полностью выплатил средства за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).
Регоператору выдали предписание устранить все нарушения. Также фирму и ее руководство планируют привлечь к административной ответственности.
