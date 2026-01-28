Поезда, следующие через Воронеж в Крым и обратно, задерживаются

После ночной приостановки движения через Крымский мост поезда «Таврия» снова на маршруте. Однако из-за вынужденного простоя график движения сбился: на утро 28 января задерживаются 12 составов, а время ожидания для некоторых пассажиров достигает 7 часов. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожной компании «Гранд Сервис Экспресс» 28 января.