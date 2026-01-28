Ричмонд
Поезда, следующие через Воронеж в Крым и обратно, задерживаются

Из-за перекрытия Крымского моста в ночь на 28 января составы отстали от графика от трех до семи часов.

Источник: Комсомольская правда

После ночной приостановки движения через Крымский мост поезда «Таврия» снова на маршруте. Однако из-за вынужденного простоя график движения сбился: на утро 28 января задерживаются 12 составов, а время ожидания для некоторых пассажиров достигает 7 часов. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожной компании «Гранд Сервис Экспресс» 28 января.

По данным перевозчика, на 9:00 утра среды наибольшее отставание зафиксировано у следующих составов:

В сторону Крыма:

-Из Питера (№ 007): ~ 7 часов.

-Из Москвы (№ 092, № 195, № 028): от 3 до 5 часов.

-Из Кисловодска, Адлера и Тюмени: от 4 до 4,5 часов.

Из Крыма:

-В Москву (№ 068, № 196, № 092): от 3,5 до 6,5 часов.

-В Кисловодск (№ 328): ~ 6 часов.

-В Санкт-Петербург (№ 078): ~ 5 часов.

Чтобы сгладить ожидание, по словам сотрудников компании, пассажиров тех поездов, чье опоздание превысило 4 часа, обеспечивают бесплатным горячим питанием и питьевой водой.

В компании подчеркнули, что время задержки в пути может измениться. Актуальную информацию можно узнать по телефону горячей линии перевозчика 8 800 775 54 53.

