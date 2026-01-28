Отравление угарным газом привело к гибели пенсионерки в Новосибирской области

В селе Северное Новосибирской области произошла трагедия. 27 января там была обнаружена погибшая пенсионерка. По предварительной версии спасателей, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за нарушений при эксплуатации печи.
«Предположительная причина гибели — отравление угарным газом вследствие неправильной эксплуатации отопительной печи, заслонка была закрыта. Горение в доме отсутствовало», — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Случай в Северном — не единичный. Зимой, с началом активного отопительного сезона, число подобных происшествий растёт. Спасатели напоминают, что угарный газ не имеет цвета и запаха, действует незаметно и особенно опасен во сне.
«Чаще всего причина — преждевременное закрытие заслонки. Это провоцирует образование угарного газа», — подчёркивают в ведомстве.
Для предотвращения трагедий МЧС призывает жителей частных домов строго соблюдать правила безопасности: использовать только исправные печи с чистым дымоходом, не закрывать заслонку, пока угли полностью не прогорят, и обязательно проверять тягу перед каждой растопкой. При любых признаках отравления (головная боль, головокружение, тошнота) необходимо немедленно выйти на свежий воздух и вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112.
