Отравление угарным газом привело к гибели пенсионерки в Новосибирской области

Для предотвращения трагедий МЧС призывает жителей частных домов строго соблюдать правила безопасности: использовать только исправные печи с чистым дымоходом, не закрывать заслонку, пока угли полностью не прогорят, и обязательно проверять тягу перед каждой растопкой. При любых признаках отравления (головная боль, головокружение, тошнота) необходимо немедленно выйти на свежий воздух и вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112.