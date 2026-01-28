Ричмонд
В Таганроге открыт прием заявок на социальное такси на 2026 год

Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Источник: Аргументы и факты

В Таганроге открыт прием заявок на социальное такси на 2026 год, об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Участники ВОВ и жители с ОВЗ уже могут получить талоны на бесплатный проезд в первом квартале года. Глава города Светлана Камбулова отметила, что программа «Доступная среда» продолжает обеспечивать транспортную доступность больниц и учреждений культуры для тех, кто в этом больше всего нуждается.

«Для проезда в социальном такси необходимо получить талон. На квартал их положено — четыре. Один талон дает инвалиду право на одну поездку в текущем квартале в пределах города Таганрога совместно с сопровождающим лицом, а также на перевозку с собой технических средств реабилитации», — рассказала Светлана Камбулова.

Уже более ста жителей получили талоны на бесплатный проезд, действующие в первом квартале 2026 года! Выдача продолжается.