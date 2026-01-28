В Таганроге открыт прием заявок на социальное такси на 2026 год

Участники ВОВ и жители с ОВЗ уже могут получить талоны на бесплатный проезд в первом квартале года. Глава города Светлана Камбулова отметила, что программа «Доступная среда» продолжает обеспечивать транспортную доступность больниц и учреждений культуры для тех, кто в этом больше всего нуждается.