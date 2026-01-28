Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набиуллина рассказала, сколько россиян установили самозапрет на кредиты

Набиуллина: самозапрет на кредиты установили 21 миллион россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Самозапрет на кредиты за 10 месяцев работы сервиса установили 21 миллион человек, сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Всероссийском форуме МФЦ.

«Самозапреты назвали на кредиты, кстати очень востребованный сервис — за 10 месяцев 21 миллион человек установили это. И почему это стало возможным? Потому что просто через портал госуслуг. Это как раз синергия финансового сектора и портала госуслуг», — сказала Набиуллина.

Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он призван защитить граждан от мошенничества — например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными — к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше