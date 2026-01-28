Набиуллина рассказала, сколько россиян установили самозапрет на кредиты

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Самозапрет на кредиты за 10 месяцев работы сервиса установили 21 миллион человек, сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Всероссийском форуме МФЦ.
«Самозапреты назвали на кредиты, кстати очень востребованный сервис — за 10 месяцев 21 миллион человек установили это. И почему это стало возможным? Потому что просто через портал госуслуг. Это как раз синергия финансового сектора и портала госуслуг», — сказала Набиуллина.
Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он призван защитить граждан от мошенничества — например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными — к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.