Первый в России тест на хромосомные аномалии разработали в Новосибирске

Главное преимущество новой системы — она полностью импортозамещающая и не имеет аналогов в стране. Сейчас разработчики завершают оформление документов для получения регистрационного удостоверения, а также ведут переговоры с медучреждениями Новосибирской области о пилотной апробации технологии. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирцы создали препарат, усиливающий эффект терапии при раке мозга.