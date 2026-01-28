Ричмонд
Первый в России тест на хромосомные аномалии разработали в Новосибирске

Технология определяет отклонения по 13, 18 и 21 хромосомам — то есть позволяет диагностировать синдромы Патау, Эдвардса и Дауна.

Источник: Freepik

Новосибирские учёные совершили прорыв в перинатальной диагностике: разработана первая в России неинвазивная тест-система, позволяющая уже во время беременности с высокой точностью выявлять хромосомные нарушения у плода — без риска для матери и ребёнка, сообщили в региональном Минздраве.

Для анализа достаточно обычного образца крови будущей мамы. Технология определяет отклонения по 13, 18 и 21 хромосомам — то есть позволяет диагностировать синдромы Патау, Эдвардса и Дауна. В будущем список выявляемых состояний планируют расширить.

Главное преимущество новой системы — она полностью импортозамещающая и не имеет аналогов в стране. Сейчас разработчики завершают оформление документов для получения регистрационного удостоверения, а также ведут переговоры с медучреждениями Новосибирской области о пилотной апробации технологии. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирцы создали препарат, усиливающий эффект терапии при раке мозга.