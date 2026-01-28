Еще одно «трезвое» село появилось в Казахстане

Во время обсуждения инициативы особенно эмоциональным стал голос старшего поколения. Аксакал села отметил, что решение продиктовано заботой о детях и будущем. «Алкоголь разрушил благополучие многих семей, перечеркнул путь многих молодых людей. Мы приняли это решение ради здоровья будущих поколений. Мы хотим, чтобы наши дети росли в трезвой, спокойной и воспитанной среде. Если село объединится, нет непреодолимых преград», — отметил аксакал.