В Иркутске авиакомпанию оштрафовали за непредоставление резервных самолетов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Байкало-Ангарской транспортной прокуратуре.
— В августе-сентябре 2025 года перевозчик столкнулся с массовыми задержками рейсов из-за технических неисправностей и несвоевременного обслуживания самолетов, не предоставляя резервных бортов, — уточнили в пресс-службе ведомства.
В связи с этим авиакомпанию привлекали к административной ответственности по статье «Оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно» и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что рейс Нячанг-Иркутск совершил экстренную посадку в аэропорту Ханоя. На борту находились 245 человек, никто не пострадал.