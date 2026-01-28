Кадровый дефицит на фоне низкой безработицы: экономика Башкирии столкнулась с необычным вызовом

На заседании правительства Башкирии обсудили кадровый дефицит в экономике региона на фоне рекордно низкой безработицы. По данным Росстата за сентябрь-ноябрь 2025 года, уровень безработицы в республике составил 1,5%, что ниже среднероссийского показателя (2,2%).
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров отметил парадоксальную ситуацию на рынке труда: при минимальной безработице наблюдается растущий структурный дефицит кадров, особенно рабочих профессий, на которые приходится 71,5% всех вакансий. По его словам, в среднем на одного соискателя сегодня приходится три вакансии, а в обрабатывающей промышленности и строительстве дисбаланс достигает 6 и 11 вакансий на человека соответственно.
Министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова представила детальный прогноз. Общая потребность в кадрах в экономике республики в 2026 году оценивается в 1,77 миллиона человек, при этом замещающая потребность (для замены выбывающих специалистов) составит около 38 тысяч человек и сохранится на высоком уровне до 2032 года.
Иванова подчеркнула, что в 2025 году Башкирия показала высокий уровень участия во всероссийском опросе работодателей — в нем приняли участие 94,5% организаций региона, что обеспечило объективность данных. С 2026 года работа по прогнозированию будет синхронизирована с федеральной цифровой платформой «Работа России».
Назаров поручил Минтруду республики проработать вопрос об интеграции регионального модуля мониторинга с новой федеральной платформой «ВНИИ труда» для обеспечения подготовки кадров в точном соответствии с потребностями экономики.
