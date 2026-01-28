Кадровый дефицит на фоне низкой безработицы: экономика Башкирии столкнулась с необычным вызовом

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров отметил парадоксальную ситуацию на рынке труда: при минимальной безработице наблюдается растущий структурный дефицит кадров, особенно рабочих профессий, на которые приходится 71,5% всех вакансий. По его словам, в среднем на одного соискателя сегодня приходится три вакансии, а в обрабатывающей промышленности и строительстве дисбаланс достигает 6 и 11 вакансий на человека соответственно.