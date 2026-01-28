Ричмонд
Донские спортсмены завоевали 101 медаль на соревнованиях ЮФО по ушу

Ростовская область заняла первое общекомандное место в китайском боксе.

Источник: Комсомольская правда

Донские спортсмены завоевали 101 медаль на соревнованиях Южного федерального округа по ушу. Об этом сообщает в телеграм-канале Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области.

Состязания проходили с 22 по 25 января в городе Майкоп (Республика Адыгея). В них приняли участие более пятисот спортсменов из Ростовской, Волгоградской, Запорожской, Херсонской областей, Краснодарского края, Республик Адыгея, Крым, Северная Осетия — Алания, ДНР.

Донские спортсмены завоевали 101 медаль: 51 золотую, 26 серебряных и 24 бронзовых. А в дисциплине Ушу Саньда (китайский бокс) Ростовской область заняла первое общекомандное место.

