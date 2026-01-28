Прокуратура проверит жалобы на холод студентов техникума Перми

Прокуратура Индустриального района Перми начала проверку в Пермском агропромышленном техникуме после сообщений о холоде в учебных аудиториях, сообщили в прокуратуре Пермского края.
Сообщение студентки техникума с жалобой на холод в здании учебного заведения опубликовала у себя в телеграм-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В письме девушка жаловалась на негреющие батареи и сквозняк. Также она отметила, что даже в сильные морозы студентов всё равно заставляли посещать пары.
Прокуратура организовала проверку по информации о несоответствии температурного режима и нарушения прав несовершеннолетних на безопасные и комфортные условия обучения.
В ходе проверки будет дана оценка действиям администрации техникума и ответственных лиц. Если информация подтвердится, прокуратура примет меры для устранения нарушений.