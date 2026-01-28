Прокуратура проверит жалобы на холод студентов техникума Перми

Сообщение студентки техникума с жалобой на холод в здании учебного заведения опубликовала у себя в телеграм-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В письме девушка жаловалась на негреющие батареи и сквозняк. Также она отметила, что даже в сильные морозы студентов всё равно заставляли посещать пары.