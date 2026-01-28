За ночь в Ростовской области сбили один БПЛА

Известно, что всего по стране за ночь было уничтожено 75 БПЛА. Из них 24 перехватили над Краснодарским краем, 23 — над Республикой Крым. Еще шесть дронов уничтожили над акваторией Черного моря, пять — над Белгородской областью, четыре — над Астраханской. По три БПЛА перехватили над Курской областью и акваторией Азовского моря. Еще по два — над Воронежской и Брянской областями. И по одному беспилотнику — над Тамбовской и Волгоградской областями.