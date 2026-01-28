За ночь в Ростовской области сбили один БПЛА

В ночь на среду, 28 января, в Ростовской области отразили атаку БПЛА. Всего был сбит один дрон. Об этом сообщили в минобороны.
Известно, что всего по стране за ночь было уничтожено 75 БПЛА. Из них 24 перехватили над Краснодарским краем, 23 — над Республикой Крым. Еще шесть дронов уничтожили над акваторией Черного моря, пять — над Белгородской областью, четыре — над Астраханской. По три БПЛА перехватили над Курской областью и акваторией Азовского моря. Еще по два — над Воронежской и Брянской областями. И по одному беспилотнику — над Тамбовской и Волгоградской областями.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше