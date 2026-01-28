Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Холодная ветреная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в выходные, температура опустится до минус 18 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Погода в выходные в смысле снега улучшится, потому что снег, если будет, то он будет локальный и небольшой. Погода облачная с прояснениями, а вот то, что касается температуры, она будет существенно понижаться. В ночь на субботу минимальная температура уже минус 16−18 в Москве, по области до минус 20. Дневная температура минус 14−16 в городе и минус 13 −18 по области. Будет довольно плотный северо-восточный ветер», — рассказала Позднякова.
Она добавила, что 1 февраля, в воскресенье, холодная погода в столичном регионе сохранится. Преобладающая минимальная температура будет в пределах минус 17 — минус 22. Дневная температура будет также минус 13 — минус 18 градусов. В выходные дни температура воздуха будет существенно, на 9−10 градусов, ниже нормы.
«Так что, в общем, нужно готовиться к холодной ветреной погоде в предстоящие выходные дни. Начало следующей недели — практически все расчеты показывают, что первая пятидневка февраля в столичном регионе будет холодной», — подчеркнула Позднякова.