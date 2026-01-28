Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

«Погода в выходные в смысле снега улучшится, потому что снег, если будет, то он будет локальный и небольшой. Погода облачная с прояснениями, а вот то, что касается температуры, она будет существенно понижаться. В ночь на субботу минимальная температура уже минус 16−18 в Москве, по области до минус 20. Дневная температура минус 14−16 в городе и минус 13 −18 по области. Будет довольно плотный северо-восточный ветер», — рассказала Позднякова.