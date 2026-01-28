Россия начала процедуру ратификации конвенции ООН против киберпреступности

«С его вступлением в силу после 40 ратификаций, мы, к слову, уже приступили к ратификационным процедурам, правоохранительные ведомства государств- участников получат эффективный инструмент борьбы с хакерами и онлайн-мошенниками, включая возможность обмена электронными доказательствами», — сказал он в ходе пленарного заседания Национального форума информационной безопасности «Инфофорум-2026».
В перспективе расширение охвата конвенции через согласование дополнительного протокола, указал он.
В Ханое 25 октября состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генеральной прокуратурой России при координирующей роли МИД РФ и принятой Организацией Объединенных Наций в декабре 2024 года. Россия призвала все государства-члены ООН подписать и ратифицировать конвенцию организации против киберпреступности, отмечали в МИД РФ.