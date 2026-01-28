Ричмонд
«Угрозы экологии нет». Производство аммиака приостановлено на «Гродно Азоте»

«Гродно Азот» сообщил об остановке производства аммиака, назвав причину.

Источник: Комсомольская правда

На «Гродно Азоте» временно остановили производство аммиака в одном из цехов. Подробности сообщили в телеграм-канале предприятия.

Так, в 04.30 в среду, 28 января, на «Гродно Азоте» остановили выдачу аммиака в цехе «Аммиак-3». Остановка производства была связана с необходимостью заменить некорректно работающий прибор КИП.

И также, раз отступили морозы, и погода позволяет, на предприятии остановили цех «Аммиак-4». В этом цеху выполняются ремонтные работы по устранению выявленных дефектов, появившихся из-за морозов.

При этом на предприятии предупредили горожан о том, что ремонтные работы в цехах будут сопровождаться кратковременным сжиганием горючего вещества на факельной установке.

— Оснований и повода для обеспокоенности у жителей города, а также угрозы экологии нет, — констатировали на заводе.

Также уточнили, что цех «Аммиак-3» продолжил работу.

