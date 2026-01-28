«Угрозы экологии нет». Производство аммиака приостановлено на «Гродно Азоте»

На «Гродно Азоте» временно остановили производство аммиака в одном из цехов. Подробности сообщили в телеграм-канале предприятия.
Так, в 04.30 в среду, 28 января, на «Гродно Азоте» остановили выдачу аммиака в цехе «Аммиак-3». Остановка производства была связана с необходимостью заменить некорректно работающий прибор КИП.
И также, раз отступили морозы, и погода позволяет, на предприятии остановили цех «Аммиак-4». В этом цеху выполняются ремонтные работы по устранению выявленных дефектов, появившихся из-за морозов.
При этом на предприятии предупредили горожан о том, что ремонтные работы в цехах будут сопровождаться кратковременным сжиганием горючего вещества на факельной установке.
— Оснований и повода для обеспокоенности у жителей города, а также угрозы экологии нет, — констатировали на заводе.
Также уточнили, что цех «Аммиак-3» продолжил работу.
