С 29 января трамвай маршрута № 8 изменит путь следования

Городской дептранс сообщил, что с 29 января трамвай маршрута № 8 изменит привычный путь следования. Причина — ремонтные работы на трамвайных путях по улице Сибирская. Для удобства пассажиров маршрут будет скорректирован таким образом, чтобы обойти зоны ремонтных работ.
Вместо прежнего пути по улице Сибирская трамваи будут двигаться в объезд по улицам Куйбышева и Революции.
Тем, кому важно попасть именно на улицу Сибирскую, предлагается воспользоваться автобусами маршрутов № 4, № 33 и № 71. А если конечная цель поездки — Комсомольская площадь, то садиться нужно в автобусы № 8, № 45 и № 50.
Даты окончания ремонтных работ не указывается.