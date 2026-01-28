Ричмонд
С 29 января трамвай маршрута № 8 изменит путь следования

Причина — ремонт трамвайных путей на улице Сибирской.

Источник: т-г канал Пермский транспорт

Городской дептранс сообщил, что с 29 января трамвай маршрута № 8 изменит привычный путь следования. Причина — ремонтные работы на трамвайных путях по улице Сибирская. Для удобства пассажиров маршрут будет скорректирован таким образом, чтобы обойти зоны ремонтных работ.

Вместо прежнего пути по улице Сибирская трамваи будут двигаться в объезд по улицам Куйбышева и Революции.

Тем, кому важно попасть именно на улицу Сибирскую, предлагается воспользоваться автобусами маршрутов № 4, № 33 и № 71. А если конечная цель поездки — Комсомольская площадь, то садиться нужно в автобусы № 8, № 45 и № 50.

Даты окончания ремонтных работ не указывается.