Ростовский юрист напомнил рыбакам про штрафы

Юрист из Ростовской области, Анна Павлова, обращает внимание рыбаков Дона на действующие штрафы за нарушение правил рыболовства, сообщает Дондей. На территории области предусмотрены серьезные наказания, включая административные штрафы и даже уголовную ответственность.
С 15 ноября по 31 марта в Ростовской области действует зимний запрет на рыбалку в зимовальных ямах, а также на подводную охоту и использование сетей. В этот период разрешена только береговая рыбалка с использованием поплавочной удочки или спиннинга с одним крючком.
Кроме того, с 15 января по 15 апреля действует запрет на вылов щуки, а с 1 января по 14 июня — на вылов раков (за исключением Цимлянского водохранилища).
Эти сезонные ограничения введены для сохранения популяции водных обитателей. Нарушение правил влечет за собой значительные штрафы. Так, за рыбалку во время нерестового запрета придется заплатить от 2 до 5 тысяч рублей, а за превышение нормы вылова — до 50 тысяч рублей.
Анна Павлова напоминает, что в регионе в любое время запрещено изъятие из природы рыбы, занесенной в Красную книгу, а также получение ее икры. Под охраной государства находятся такие виды, как азовская белуга, шип, стерлядь и вырезуб обыкновенный.
Штрафы за вылов краснокнижных видов весьма внушительны: за азовскую белугу — до 826 тысяч рублей, за шипа — 640 тысяч рублей, за стерлядь — 13 тысяч рублей, а за вырезуба — почти 10 тысяч рублей.
Добыча икры азовской белуги, независимо от ее веса, влечет за собой уголовное преследование за браконьерство, которое может обернуться лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.
Юрист подчеркивает, что за вылов рыбы в запрещенный период или с использованием запрещенных орудий лова сумма ущерба (такса) удваивается.
Ранее сообщалось о перечне рыбы, вылов которой запрещен в водоемах Ростовской области. В частности, запрет на вылов судака распространяется на Дон, Азовское море и Таганрогский залив, а ограничения на вылов шемаи будут действовать до внесения соответствующих изменений в законодательство.