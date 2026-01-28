Ростовский юрист напомнил рыбакам про штрафы

С 15 ноября по 31 марта в Ростовской области действует зимний запрет на рыбалку в зимовальных ямах, а также на подводную охоту и использование сетей. В этот период разрешена только береговая рыбалка с использованием поплавочной удочки или спиннинга с одним крючком.