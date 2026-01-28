Алматинский зоопарк готовится к обновлению и бьет рекорды

Параллельно зоопарк пополняется новыми животными. Среди них — бизон, циветта и генетта (похожи на смесь кошки и хорька), а также агама (яркая ящерица из теплых стран).
В зоопарк также недавно привезли пару тамандуа по кличке Тео и Лара. Они родились в 2023 году и считаются довольно редкими. Эти животные питаются насекомыми и добывают еду длинным липким языком. Сейчас они живут в павильоне «Приматы».
Сейчас в зоопарке живет более 4 тыс. животных, птиц и пресмыкающихся — всего около 385 видов. Часть из них находится под охраной. Например, 76 видов входят в международный список редких животных, а еще 24 — в Красную книгу Казахстана.
Посетителей тоже становится больше. В прошлом году зоопарк посетили около 1,2 млн человек. Для многих алматинцев это одно из привычных мест для прогулок с семьей и детьми.
В 2025 году зоопарк также вошел в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов. Это дает возможность участвовать в международных программах по сохранению животных и обмене опытом.
В ближайшее время там планируют провести реконструкцию. Территорию хотят обновить и сделать удобнее для гостей. После ремонта зоопарк сможет принимать до 2 млн человек в год.
Ранее Kursiv LifeStyle писал, что с середины января в зоопарке Алматы подорожали входные билеты. В ближайшее время там хотят реконструировать старые и построить новые, более просторные вольеры, улучшить инфраструктуру и условия содержания животных, а также запустить новые образовательные и интерактивные программы для посетителей.