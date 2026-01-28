Под Воронежем нашли кота Босю, потерявшегося на перроне

Напомним, как все начиналось. Один из пассажиров решил выгулять на станции своего кота, но испуганный шумом Бося рванул из рук и скрылся в темноте путей. Поезд вместе с хозяином, который не успел найти кота за время стоянки, ушел по расписанию. А домашний Бося остался один на один с морозами под −20°C.