Под Воронежем нашли кота Босю, потерявшегося на перроне

История пушистого пассажира поезда «Ростов — Москва», который потерялся на станции Россошь вечером 18 января, получила счастливый финал. Почти десять дней поисков, строительство временных укрытий и сложная операция с кошколовкой завершились успехом: кот Бося спасен. Сейчас он находится под опекой волонтеров и готовится к долгожданной встрече с хозяином. Добрую новость сообщили ночью 27 января добровольцы сообщества «Помощь бездомным кошкам, Россошь».
Напомним, как все начиналось. Один из пассажиров решил выгулять на станции своего кота, но испуганный шумом Бося рванул из рук и скрылся в темноте путей. Поезд вместе с хозяином, который не успел найти кота за время стоянки, ушел по расписанию. А домашний Бося остался один на один с морозами под −20°C.
Местные жители, узнав о ситуации, вычислили, где прячется беглец, и развернули целую спасательную операцию. Определили точное место обитания кота, построили временный «домик», чтобы он не замерз окончательно. Кота, по словам добровольцев, методично прикармливали, чтобы он перестал бояться людей. И вечером 27 января Бося наконец зашел в кошколовку.
Сейчас, как сообщают добровольцы, он находится на передержке у Анастасии — девушки, которая вложила в его спасение не только время, но и душу. Бося уже отогрелся, плотно поужинал и теперь отсыпается.
Хозяин Боси уже в курсе, сейчас они на связи с организацией. В сообществе подчеркнули, что, как только пушистый восстановит силы после своего экстремального приключения, будет решаться вопрос о его возвращении домой.