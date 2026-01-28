В Госдуме объяснили блокировку сайта про аниме Shikimori

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Сайт онлайн-энциклопедии по аниме Shikimori.one системно и целенаправленно уходил от блокировок, менял домены и создавал «зеркала», заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-энциклопедии по аниме Shikimori.one, следует из Единого реестра доменных имен, сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в РФ.
«Роскомнадзор ограничил доступ к очередному зеркалу энциклопедии аниме и манги Shikimori. И это снова вызвало волну возмущений в сети. Как будто произошло что-то неожиданное. На самом деле — ничего нового. Этот ресурс и его клоны находятся под вниманием надзорных органов с 2019 года. Сайт неоднократно менял домены, создавал зеркала, уходил от блокировок — и каждый раз возвращался ровно с тем же содержанием. Не случайно. Системно и целенаправленно», — написал Немкин в своем Telegram-канале.
По его словам, речь идёт не о «безобидной аниме-культуре», как пытаются представить защитники ресурса, а об общем деструктивном влиянии на детей и подростков. «Это зафиксировано, задокументировано, и именно поэтому доступ к ресурсу ограничивается раз за разом», — добавил депутат.
Немкин подчеркнул, что, когда под видом энциклопедии, «фандома» или «культурного сообщества» продвигаются подобные вещи — это не свобода самовыражения, это является прямой атакой на детей, на их психику, ценности и будущее, и в этом вопросе не может быть ни полутонов, ни компромиссов.
«Россия — суверенное государство. У нас есть право и обязанность защищать своё информационное пространство, свои законы и своих детей. Любые ресурсы, которые не обращают внимания на эти принципы, будут блокироваться — вне зависимости от того, под каким доменом они спрячутся в следующий раз», — подытожил парламентарий.