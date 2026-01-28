Омичи стали часто жаловаться в УФАС на «Почту России»

Омское УФАС России сообщило о поступающих ему жалобах на «Почту России». Жалуются на компанию омичи из-за зон самообслуживания и отказа принимать их заказные письма в обычном порядке.
Известно, что «Почта России» еще в 2025 году объявила о запуске таких зон.
в своих отделениях, где отправитель может сам подготовить письмо или посылку к отсылке в пункт назначения. Это по замыслу должно было сократить время ожидания в очереди. Но идея в разных отделениях почты реализована со скрипом.
В УФАС уточнили, что в отделениях «Почты России» в целом по области стали отказывать в приеме заказных писем через окно оператора. Людям предлагают отправлять их самостоятельно через «зону самообслуживания», даже если зачастую таких терминалов в отделениях нет.
«Согласно законодательству, оператор почтовой связи не вправе отказать пользователю услугами почтовой связи в приеме внутренней письменной корреспонденции, если она соответствует установленным в данном документе предельной массе, допустимому вложению и предельным размерам», — озвучила пресс-служба ведомства.
Омское УФАС просит граждан сообщать в письменном виде обо всех случаях такого отказа.
В заявлении необходимо указать:
— дату и время отправки почтовой корреспонденции;
— номер и адрес почтового отделения;
— вид почтовой корреспонденции (заказное письмо, заказное письмо с уведомлением и т. д.);
— добавить копию письма.
По итогам рассмотрения заявлений граждан будет дана оценка правомерности действий АО «Почта России» в рамках полномочий антимонопольного органа, отметили в УФАС.
Перед тем как направить заявление, омичам советуют ознакомиться с Порядком подачи обращения.
