В МВД рассказали, какие данные нельзя сообщать незнакомцам

«Номер карты, срок её действия, CVC-код (три цифры на обороте), логины и пароли от интернет-банка. Этой информации достаточно, чтобы украсть ваши деньги. Одноразовые пароли открывают доступ к Госуслугам, почте и подтверждают платежи. Именно их чаще всего и выманивают мошенники. Никогда никому не диктуйте коды из СМС», — отметили в ведомстве.