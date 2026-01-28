Ричмонд
На целых 70%! У жителей Башкирии резко вырос спрос на зоонянь

В Башкирии на 70% вырос спрос на зоонянь.

Источник: Комсомольская правда

В минувшем декабре жители Башкирии стали значительно активнее искать услуги по уходу за домашними животными. Согласно данным популярного сервиса объявлений, интерес к услугам зоонянь вырос на 70% по сравнению с ноябрем, а спрос на передержку питомцев в домашних условиях подскочил почти в два раза — на 89%.

Аналитики связывают этот всплеск с сезонной потребностью: владельцы животных искали надежное решение для своих питомцев на время длительных новогодних поездок и каникул. Параллельно отмечается рост интереса к специализированному и выставочному грумингу.

