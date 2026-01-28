Минобразования назвало новое обязательство для родителей в Беларуси

Представитель Минобразования согласилась, что не всегда родители могут своими силами контролировать доступ ребенка к интернет-ресурсам. И отметила, что для этого созданы программные продукты. Родители вправе заключать договора на их использование, например, устанавливать родительский контроль и безопасный интернет. Это является дополнением к работе, которую родители обязаны проводить со своим ребенком ежедневно.