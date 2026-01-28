Минобразования назвало новое обязательство для родителей в Беларуси

В Беларуси с 17 января 2026 года вступили новые обязательства для родителей, пишет БелТА.
Об изменениях законов по вопросам обеспечения прав детей (№ 86−3 от 12 июля 2025-го) рассказала замначальника управления воспитательной и социальной работы главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Елена Симакова.
Чиновница обратила внимание, что в законе содержится блок новаций, которые связаны с защитой детей от информации, которая причиняет вред их здоровью и развитию. В частности, перечень подобной информации дополнил ряд позиций. Сюда включили информацию, которая дискредитирует семейно-брачные отношения, институт семьи, пропагандирует бездетность и др.
Также уточнили обязанности родителей и госорганов по защите детей от подобной информации.
— Родители обязаны защитить своих детей от информации, распространяющейся в интернете и причиняющей вред здоровью и развитию детей, — подчеркнула Симакова.
Также чиновница обратила внимание, что данные обязанности не требуют материального ресурса. Родители, будучи ежедневно рядом с детьми, должны разъяснить, как пользоваться информацией в сети. И ориентироваться в большом потоке данных, который обрушивается на детей с самого детства.
Представитель Минобразования согласилась, что не всегда родители могут своими силами контролировать доступ ребенка к интернет-ресурсам. И отметила, что для этого созданы программные продукты. Родители вправе заключать договора на их использование, например, устанавливать родительский контроль и безопасный интернет. Это является дополнением к работе, которую родители обязаны проводить со своим ребенком ежедневно.
