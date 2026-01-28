На пляже в Севастополе выкопали из песка укрытия

На пляже в севастопольской Орловке выкопали из песка укрытия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
Из-за сильных штормов несколько укрытий оказались подмыты волнами. Сооружения ушли глубоко в песок. Специалисты дождались погоды, подходящей для выполнения работ. Они расчистили песок возле и внутри укрытий, используя экскаваторы. Далее работники при помощи крана достали конструкции.
Всего на пляже в Орловке насчитывается восемь укрытий.
«Приняли решение отодвинуть их чуть дальше от кромки воды, чтобы во время шторма их не доставали волны», — рассказал Развожаев.
Губернатор напомнил, что всего в Севастополе построили более 570 укрытий. Он поручил заново проверить состояние объектов и при необходимости привести их в порядок.