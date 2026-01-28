Часть Зеленоградска несколько часов просидела без света из-за ночной аварии на кабельной линии

Около 12:00 в АО «Россети Янтарь» сообщили, что электроснабжение большей части потребителей на нескольких улицах Зеленоградска уже восстановлено. Аварийные бригады выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и продолжают работу до полного восстановления подачи электроэнергии. Все социально значимые объекты обеспечены электричеством в полном объёме.