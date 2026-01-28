В СО РАН назвали 10 перспективных для кластера редкоземов месторождений

«Месторождений достаточно много. На севере, если брать Арктику, это огромное месторождение Талнахского рудного узла вблизи Норильска, [крупнейшее в мире, расположенное в Якутии] Томторское месторождение, о котором очень много говорили, там широчайший набор [руд] с высоким содержанием редких и редкоземельных металлов. Если идти на юг, то наиболее интересные — это Селигдарское месторождение (находится в Якутии — прим. ТАСС), Катугинское (Забайкалье) и Белозиминское, Зашихинское месторождения, [располагаются в Иркутской области]», — сказал он.