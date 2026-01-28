На Дону проезд к центрам реабилитации для участников СВО станет бесплатным

С 2026 года также расширяются возможности для участников СВО, которым требуется сопровождение. Ветераны с инвалидностью первой группы или медицинскими показаниями смогут приезжать на лечение вместе с сопровождающим. В этом случае за счет государства будут оплачиваться проезд, проживание и питание сопровождающего лица.