На Дону проезд к центрам реабилитации для участников СВО станет бесплатным

В Ростовской области ветераны СВО смогут ездить на реабилитацию без оплаты дороги.

Источник: Комсомольская правда

Демобилизованные участники СВО в Ростовской области с января 2026 года смогут заранее оформлять проездные билеты для поездки на лечение в центры реабилитации Социального фонда России. Эта информация появилась на сайте правительства региона.

Новый механизм вводится при одобрении заявки на медицинскую реабилитацию или санаторно курортное лечение.

— Ранее расходы на дорогу компенсировались уже после прохождения лечения. Теперь ветераны смогут получить проездной билет заранее, одновременно с направлением в центр реабилитации, — уточнили в Социальном фонде России.

С 2026 года также расширяются возможности для участников СВО, которым требуется сопровождение. Ветераны с инвалидностью первой группы или медицинскими показаниями смогут приезжать на лечение вместе с сопровождающим. В этом случае за счет государства будут оплачиваться проезд, проживание и питание сопровождающего лица.

Центры реабилитации Социального фонда России расположены в пяти федеральных округах, включая Южный.

Подать заявление можно через портал госуслуг, клиентские службы СФР по Ростовской области или МФЦ. Санаторно курортное лечение предоставляется один раз в год сроком до 21 дня.

