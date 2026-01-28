Созданы кристаллы, заставляющие соединения с европием светиться ярче

Органические светодиоды (OLED) сегодня широко применяются в производстве дисплеев, компьютеров, телефонов и других устройств, требующих вывода информации на экран. Эти технологии имеют ряд недостатков. Например, OLED-ячейки (пиксели) отличаются низкой эффективностью вывода излучения, связанной с волноводными потерями. Авторы предложили материал для ячеек, который способен решить эту проблему и повысить интенсивность люминесценции: комплексы на основе европия и фотонных наноструктур — плазмонных кристаллов.