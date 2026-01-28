В Красносулинском районе временно отключили воду в двух населенных пунктах

В Красносулинском районе Ростовской области временно было прекращено водоснабжение. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная в своем телеграм-канале.
Вода отключена в хуторе Тацин и поселке Розет. Причиной стали ремонтные работы на запорной арматуре по улице Зайцева в хуторе Тацин.
Работы планируется завершить сегодня, 28 января, ориентировочно к 18:00. После этого подача воды будет восстановлена.
Ранее ООО «Ростовские тепловые сети» (РТС) сообщили об аварии на тепловой сети на улице Темерницкой, 45 в Ростове. В итоге без горячей воды и отопления остались 12 близлежащих многоквартирных домов.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!