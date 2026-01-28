Прощание с народным артистом СССР Владиславом Чернушенко пройдет 30 января

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР Владиславом Чернушенко, который руководил государственной академической капеллой Санкт-Петербурга с 1974 года, пройдет в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе капеллы.
Чернушенко скончался после тяжелой болезни на 91-м году жизни, сообщала ранее капелла.
«Прощание с маэстро Владиславом Александровичем Чернушенко состоится 30 января… В 10.00 — гражданская панихида в Капелле… в 13.00 — отпевание в Смольном соборе… в 15.00 — захоронение на Смоленском кладбище», — сообщили агентству в капелле.