Эксперт рассказала, как прийти в форму после длительных праздников

После длительных праздников многие хотят скореее вернуться в «идеальную» форму без жестких диет и интенсивных тренировок. Нутрициолог Анна Бодрова рассказала NEWS.ru, что советует начинать с коротких домашних тренировок, которые помогут активизировать обмен веществ и снизить последствия переедания.
— Легкие физические нагрузки помогут не только избавиться от «праздничного живота», но и улучшить общее состояние, — уточнила специалист.
Основная часть тренировки займет 10 минут и может включать такие упражнения, как: приседания, планка, скручивания на пресс, ягодичный мост и берпи без прыжка. После этого стоит уделить время растяжке. Помимо спорта важно пить утром стакан воды. Эксперт советует не есть за два-три часа до сна и воздержаться от сладкого и алкоголя.
