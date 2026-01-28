Эксперт рассказала, как прийти в форму после длительных праздников

Основная часть тренировки займет 10 минут и может включать такие упражнения, как: приседания, планка, скручивания на пресс, ягодичный мост и берпи без прыжка. После этого стоит уделить время растяжке. Помимо спорта важно пить утром стакан воды. Эксперт советует не есть за два-три часа до сна и воздержаться от сладкого и алкоголя.