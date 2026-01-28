Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказала, как прийти в форму после длительных праздников

Нутрициолог Бодрова: короткие домашние тренировки помогут похудеть в начале года.

Источник: Комсомольская правда

После длительных праздников многие хотят скореее вернуться в «идеальную» форму без жестких диет и интенсивных тренировок. Нутрициолог Анна Бодрова рассказала NEWS.ru, что советует начинать с коротких домашних тренировок, которые помогут активизировать обмен веществ и снизить последствия переедания.

— Легкие физические нагрузки помогут не только избавиться от «праздничного живота», но и улучшить общее состояние, — уточнила специалист.

Основная часть тренировки займет 10 минут и может включать такие упражнения, как: приседания, планка, скручивания на пресс, ягодичный мост и берпи без прыжка. После этого стоит уделить время растяжке. Помимо спорта важно пить утром стакан воды. Эксперт советует не есть за два-три часа до сна и воздержаться от сладкого и алкоголя.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье усилят подготовку к весенним паводкам.