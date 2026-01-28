Рынок Евросоюза закрывается для Молдовы: Франция вводит жёсткие требования для продукции не из ЕС — её примеру последуют другие

"Начиная с 8 февраля, Франция вводит жесткие ограничения на агропродовольственную продукцию, поступающую из-за пределов Европейского союза. Доступ на французский рынок будет закрыт для любого товара, в котором будут выявлены даже минимальные следы веществ, не разрешенных в ЕС. Допустимый порог, на уровне минимально обнаруживаемой концентрации, фактически нулевая толерантность, пишет экс-премьер Влад Филат.
Данное решение напрямую затрагивает ключевые сегменты молдавского сельскохозяйственного производства: фрукты, овощи, зерновые и продукцию пчеловодства, отрасли, для которых экспорт критически важен. В этих условиях контроль перестает быть инструментом проверки и превращается в почти абсолютный фильтр.
Речь идет не о текущих объемах экспорта во Францию. Основной риск заключается в прецеденте, созданном решением одного из ключевых государств Европейского союза. Введение нулевой толерантности быстро тиражируется другими странами. При отсутствии предсказуемости и переговоров Республика Молдова рискует столкнуться с блокировками на всем европейском пространстве.
Помимо решения Парижа, проблема носит внутренний характер. Государство не предвидело очевидный риск и не подготовило производителей к правилам, которые на уровне ЕС обсуждаются и известны многие годы. Отсутствие последовательной политики по приведению национальных стандартов в соответствие с требованиями ЕС теперь оплачивают фермеры и экспортеры.
Я неоднократно отмечал, что современная внешняя политика Республики Молдова в большей степени представляет собой построение личного и партийного имиджа, а не формирование устойчивых и взаимовыгодных межгосударственных отношений. В последние годы она была сведена к символике, электоральным месседжам и медийному присутствию, а не к защите национальных интересов.
Случай с Францией показателен, но не уникален.
Визиты в Кишинёв европейских лидеров — Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца, Дональда Туска — проходили в разгар избирательных кампаний и использовались для поддержки одной политической силы. Много образов и торжественных заявлений, но ноль структурных результатов для государства и граждан.
Реальная дипломатия не строится на аплодисментах и фотографиях.
Она строится на системной работе, переговорах и защите экономических интересов страны.
Решение Франции о приостановке импорта ряда продовольственных товаров из-за пределов ЕС, официально уведомленное Всемирной торговой организации в начале года, подтверждает эту реальность. Республика Молдова оказалась перед свершившимся фактом: без предварительных консультаций, без согласованных переходных периодов и без защитных механизмов для собственных производителей.
Формально решение не направлено непосредственно против Республики Молдова.
Фактически его влияние на молдавскую экономику существенно, а отсутствие переговоров свидетельствует о качестве внешних отношений.
Именно эту истину нынешняя власть предпочитает замалчивать: так называемая «европейская открытость» во многом носит декларативный характер. Когда принимаются конкретные решения, каждое государство жестко отстаивает собственные интересы. Республика Молдова сегодня не располагает дипломатией, способной твердо и профессионально вести переговоры от своего имени.
Отсутствие реального открытия переговоров о вступлении, разрекламированная финансовая поддержка в размере 1,9 миллиона евро с неясной судьбой, а также внезапно возникшие торговые барьеры при неподготовленности государства указывают на одну проблему: внешнюю политику, ориентированную на имидж, а не на результат.
Межгосударственные отношения выстраиваются на основе профессионализма, последовательности и защиты национального интереса.
Когда же они превращаются в инструмент личного или электорального PR, итог неизбежен: экономические потери, брошенные производители и утрата доверия.
Дипломатия измеряется не символическими визитами.
Она измеряется правами, свободами и реальной защитой граждан, доступом на рынки и конкретными результатами для людей".
