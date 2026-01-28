Рынок Евросоюза закрывается для Молдовы: Франция вводит жёсткие требования для продукции не из ЕС — её примеру последуют другие

Я неоднократно отмечал, что современная внешняя политика Республики Молдова в большей степени представляет собой построение личного и партийного имиджа, а не формирование устойчивых и взаимовыгодных межгосударственных отношений. В последние годы она была сведена к символике, электоральным месседжам и медийному присутствию, а не к защите национальных интересов.