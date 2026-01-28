Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Условия продажи детских игрушек меняются в Беларуси

Изменения, связанные с продажей детских игрушек, начали действовать в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси скорректированы условия продажи детских игрушек. Это связано с изменением законов по вопросам обеспечения прав детей (№ 86−3 от 12 июля 2025-го), положения которых вступили в силу с 17 января 2026-го, пишет БелТА.

Так, по словам замначальника управления воспитательной и социальной работы главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Елены Симаковой, новации в законодательстве коснулись детских игрушек.

В частности, в перечень информации, распространение которой среди детей ограничивается без указания знака возрастной категории, сейчас включили игрушки, воспроизводящие сюжеты компьютерных игр и фильмов.

— Есть перечень информации, которая может распространяться среди детей только с указанием знака возрастной категории. К такой информации также отнесены игрушки, — прокомментировала чиновница.

Таким образом, сейчас в Беларуси такие детские игрушки обязательно должны иметь знак возрастной категории. Родителям это будет помогать более осознано принимать решение о покупке.

Ранее также Минобразования Беларуси сказало, какое обязательство подписывают все принимаемые на работу с детьми с 17 января 2026.

Кроме того, Минобразования назвало новое обязательство для родителей в Беларуси.

Тем временем производство аммиака приостановлено на «Гродно Азоте»: «Угрозы экологии нет».