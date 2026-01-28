В Башкирии объявили предупреждение из-за метели и сильного ветра

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об ухудшении погодных условий в ближайшие 24 часа. Прогнозируется облачная погода с прояснениями.
В некоторых районах ожидается снег, который на севере региона может быть умеренным. Местами вероятна низовая метель. Ветер будет южный и юго-западный со скоростью 8−13 метров в секунду, а порывы могут достигать 18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до −11, −16 градусов, на юге будет холоднее — до −21. Днем столбики термометров покажут −5, −10.
На отдельных участках автомобильных дорог из-за снегопада и метели видимость может снизиться до 1−2 километров.
Что касается Уфы, то в столице республики существенных осадков не ожидается, будет переменная облачность. Ветер юго-западный, 8−13 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду. Ночью температура составит −12, −14 градусов, днем — −5, −7.
