В «Яндексе» рассказали, как защитить данные в интернете

«Злоумышленники все чаще используют социальную инженерию и эксплуатируют человеческий фактор — доверчивость и спешку, — делая даже продвинутых пользователей уязвимыми. Несмотря на все более персонализированные и технологичные схемы мошенничества — от дипфейков до целевых атак через мессенджеры — соблюдение базовых правил кибергигиены существенно повышает защиту. Например, сложные пароли, бдительность при переходе по ссылкам и обновление приложений и ПО помогут защититься от злоумышленников и сохранить данные в безопасности», — сказал Лунев.