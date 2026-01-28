Ричмонд
В «Яндексе» рассказали, как защитить данные в интернете

В «Яндексе» рассказали, как защитить свои данные в интернете.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Установка сложных паролей, критическое отношение к ссылкам, регулярное обновление приложений — это базовые правила кибергигиены, которые позволяют защититься от злоумышленников и сохранить данные в безопасности, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности «Яндекса» Александр Лунев.

«Злоумышленники все чаще используют социальную инженерию и эксплуатируют человеческий фактор — доверчивость и спешку, — делая даже продвинутых пользователей уязвимыми. Несмотря на все более персонализированные и технологичные схемы мошенничества — от дипфейков до целевых атак через мессенджеры — соблюдение базовых правил кибергигиены существенно повышает защиту. Например, сложные пароли, бдительность при переходе по ссылкам и обновление приложений и ПО помогут защититься от злоумышленников и сохранить данные в безопасности», — сказал Лунев.

По его словам, генерацию надежных паролей, а также их хранение стоит доверить специальным менеджерам паролей, встроенным в браузер. По возможности следует также подключать двухфакторную аутентификацию.

При получении ссылок и вложений в сообщениях или электронных письмах следует проявлять бдительность, потому что через них злоумышленники могут манипулировать сознанием человека.

«Важно всегда проверять адрес отправителя и доменное имя сайта, а также использовать современные браузеры с защитой от фишинга, например, “Яндекс Браузер”. Встроенные системы анализируют страницы автоматически и предупреждают пользователя о потенциальной угрозе. Это страховка от ошибки в спешке, которой часто пользуются злоумышленники», — добавил Лунев.

А своевременное обновление приложений и программного обеспечения обеспечит защиту от выявляемых уязвимостей.