Умер один из создателей танка Т-90 Молодняков

«Именно он настоял на первом динамическом показе танка Т-90С на международной оборонной выставке IDEX 1997. Николай Александрович занимался не только организационными вопросами. Если было нужно, он мог взяться и за рычаги, и за лопату. Он был известен своим принципиальным характером, глубокими знаниями, трудолюбием и готовностью в любой ситуации отстаивать интересы предприятия», — отмечает УВЗ.