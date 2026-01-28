Умер один из создателей танка Т-90 Молодняков

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков на 89-м году ушел из жизни во вторник, сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода».
«На 89-м году жизни скончался выдающийся конструктор бронетанковой техники Николай Александрович Молодняков. Коллектив концерна “Уралвагонзавод” (в составе госкорпорации “Ростех”) выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Александровича», — говорится в сообщении.
Заслуженный конструктор Российской Федерации, Почетный машиностроитель, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат технических наук, дважды лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, талантливый специалист и выдающийся организатор, Молодняков посвятил свою жизнь бронетанковой обороне страны, «Уралвагонзаводу» и Уральскому КБ транспортного машиностроения (УКБТМ).
Он прошел путь от инженера-исследователя до заместителя главного конструктора. Его труд неразрывно связан с созданием, принятием на вооружение и модернизацией легендарных танков семейств Т-72 и Т-90, которые составляют основу бронетанковых войск страны.
В качестве заместителя главного конструктора, Молодняков внёс неоценимый вклад в разработку первого российского основного боевого танка Т-90. Активно он занимался и вопросами организации серийного производства новой машины. Молодняков также был ключевой фигурой в работах по усилению защиты и огневой мощи танков.
Конструктор активно способствовал продвижению российской бронетехники на мировом рынке. Испытания танков Т-72С и Т-90С во многих странах на разных континентах планеты под его руководством всегда проходили успешно. Это во многом способствовало подписанию контрактов с иностранными заказчиками на поставку и лицензионное производство техники.
«Именно он настоял на первом динамическом показе танка Т-90С на международной оборонной выставке IDEX 1997. Николай Александрович занимался не только организационными вопросами. Если было нужно, он мог взяться и за рычаги, и за лопату. Он был известен своим принципиальным характером, глубокими знаниями, трудолюбием и готовностью в любой ситуации отстаивать интересы предприятия», — отмечает УВЗ.