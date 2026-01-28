Энтомологи обнаружили на Кунашире четыре новых для России вида бабочек

«Большинство бабочек обнаруженных нами видов всегда жили на Кунашире. Те же медведицы не склонны к дальним перелетам. Просто ранее их не обнаруживали из-за того, что энтомологи работали в основном в приморских биотопах, соответственно, не могли в полной мере изучить лесную фауну. Бабочки — интересная группа, с точки зрения избирательности местообитаний и поведения. Допустим, если перед вами маленький однородный участок леса, расположенный на склоне холма, скажем 100 на 100 метров, и вы поставите светоловушку выше по склону, к вам прилетит один спектр видов, а если ниже, то другой. Поэтому, чтобы поймать наибольшее количество видов бабочек, необходимо применять различные методы», — пояснил исследователь.