Как раздать интернет с телефона через Wi-Fi, Bluetooth или USB

Каждый может оказаться в ситуации, когда срочно нужен интернет на ноутбуке или планшете, а Wi-Fi поблизости нет. Тогда смартфон становится настоящим спасением, превратившись в полноценный мобильный роутер всего за пару кликов. «Газета.Ru» приводит подробную инструкцию, как раздать интернет с телефона: от активации режима модема в настройках до подключения по Bluetooth и USB.

Источник: Газета.Ру

Что значит «раздать интернет».

Раздать интернет с телефона — значит превратить смартфон в мини-роутер. Он использует сотовую связь (4G или 5G) и делится ею с устройствами: ноутбуком, компьютером, планшетом или другим телефоном. Такой режим работы называется «режим модема» или «мобильная точка доступа»: телефон становится источником интернета, а остальные устройства просто подключаются к нему, как к обычному Wi-Fi роутеру.

Когда это необходимо:

* дома пропал интернет, а вам нужно срочно войти в конференцию (к примеру, в Zoom) или сдать работу;



* в кафе или отеле есть только платный или неудобный Wi-Fi;



* в поездке хотите раздать интернет ребенку на планшет;



* нужно быстро подключить к сети другое устройство, не «трогая» общую домашнюю сеть.

Современные Android-смартфоны и iPhone имеют встроенную функцию мобильной точки доступа — ничего устанавливать не нужно, все есть в стандартных настройках.

❗️ ~Что важно учесть~

Тариф и лимиты. Убедитесь, что у вас есть пакет мобильного интернета и нет жесткого ограничения по раздаче. Некоторые операторы после определенного объема могут урезать скорость или брать дополнительную плату.

Качество сотовой связи. Скорость будет зависеть от уровня сигнала 4G/5G. Если полосок мало, интернет через мобильную точку доступа может «тормозить».

Безопасность сети. Важно сразу настроить точку доступа: придумать уникальное имя сети (SSID) и задать надежный пароль (не «12345»!). Это защитит от соседей и случайных подключений, которые могут расходовать ваш трафик.

Заряд и нагрев телефона. Раздача интернета быстро расходует батарею и может нагревать устройство. Лучше подключить смартфон к зарядке, особенно если вы раздаете интернет надолго.

Как раздать интернет с Android.

Разберем пошагово, как раздать интернет с телефона на Android через мобильную точку доступа.

Шаг 1. Открыть на телефоне «Настройки».

Войдите в раздел меню, связанный с сетью. В зависимости от модели телефона он может называться «Сеть и интернет», «Подключения», «Модем и точка доступа», «Точка доступа Wi-Fi».

Шаг 2. Включить мобильную точку доступа.

Переведите переключатель в положение «Включить».

Шаг 3. Настроить точку доступа: имя (SSID) и надежный пароль.

Войдя в раздел «Настройки точки доступа» («Изменить точку доступа» или «Настроить точку доступа»), заполните нужные поля. Тогда к вам смогут подключиться только свои устройства.

* Имя сети (SSID). Это название сети, которое увидит ноутбук или другой телефон. Если оставить стандартное, злоумышленники могут подобрать пароль. Эксперты по кибербезопасности советуют менять SSID, чтобы не использовать типовые имена и пароли из баз по умолчанию. Здесь как раз находятся установки имени сети — задайте понятное, но не слишком личное название.

* Пароль точки доступа Обязательно задайте надежный пароль длиной не менее 8 символов: добавьте буквы разного регистра, цифры и символы. Не используйте «123456789», даты рождения и имена.

Если возможно, выберите тип шифрования WPA2 / WPA3.

Шаг 4. Подключиться с ноутбука, компьютера или планшета.

Теперь осталось подключиться к этой сети с другого устройства:

1. На ноутбуке, компьютере или планшете включите Wi-Fi.



2. Откройте список, где показываются доступные Wi-Fi-сети.



3. Найдите имя сети (SSID, который вы задали).



4. Кликните по нему и введите пароль точки доступа.



5. Дождитесь подключения — и можно пользоваться интернетом.

Если у вас несколько устройств, к одной мобильной точке доступа можно подключить сразу несколько гаджетов — многие Android-смартфоны поддерживают до 10 подключений одновременно.

Как раздать интернет с iPhone.

На iPhone функция раздачи интернета называется «Режим модема» (Personal Hotspot).

Шаг 1. Проверить настройки и включить режим модема.

В приложении «Настройки» нажмите «Сотовая связь» или «Мобильные данные» и убедитесь, что они включены. Затем перейдите в меню «Режим модема». (В некоторых версиях iOS он может находиться прямо в корневом меню «Настроек»). Если вы видите сообщение «Для включения “Режима модема” свяжитесь с оператором», значит, на вашем тарифе эта функция отключена. Необходимо активировать ее через оператора или сменить тариф.

Шаг 2. Включить режим модема и разрешить подключения.

В меню «Режим модема» переведите переключатель «Разрешать другим» в положение «Включено». Убедитесь, что в верхней части экрана появился индикатор в виде двух сцепленных колец — это значит, что iPhone готов раздать интернет.

Шаг 3. Задать пароль Wi-Fi.

В меню «Режим модема» нажмите на строку «Пароль Wi-Fi», введите пароль. Не используйте простые комбинации и личные данные — принципы те же, что и для Android.

Шаг 4. Подключиться к iPhone с другого устройства.

Процесс подключения такой же, как к обычной сети Wi-Fi. На ноутбуке, другом телефоне или планшете откройте список доступных сетей. Найдите сеть с именем вашего iPhone (по умолчанию это «iPhone [имя_владельца]»). Выберите ее и введите пароль Wi-Fi из меню «Режим модема» — и можно выходить в интернет.

❓ ~Что делать, если нет режима модема на iPhone~

После официального ухода Apple с российского рынка в 2022 году компания перестала предустанавливать в новые iPhone настройки для локальных сотовых операторов. В результате функция «Режим модема» на устройствах 14-й серии и более новых может быть неактивна по умолчанию. Эту проблему можно решить, добавив настройки вручную. Для этого выполните следующие действия:

1. Откройте «Настройки».

2. Зайдите в раздел «Сотовая связь».

3. Выберите «Сотовая сеть передачи данных».

4. Найдите раздел «Режим модема» и вручную впишите параметры для своего оператора.

Как раздать интернет через Bluetooth.

Если не хочется создавать открытую сеть Wi-Fi или нужно подключить один конкретный ноутбук, можно использовать подключение через Bluetooth. Такой режим иногда называют Bluetooth-модем.

Алгоритм действий:

* Включите Bluetooth на обоих устройствах. На телефоне и ноутбуке зайдите в настройки Bluetooth, включите его.



* Выполните сопряжение устройств. Найдите устройство в списке, подтвердите сопряжение (pairing) — это нужно, чтобы создать доверенную пару. В некоторых системах это меню так и называется: «Сопряжение устройств».



* Включите Bluetooth-раздачу на телефоне. На Android зайдите в «Модем и точка доступа» и включите пункт «Bluetooth-модем». На iPhone в режиме модема можно выбрать подключение по Bluetooth.



* На компьютере в настройках сетевых подключений выберите телефон в качестве источника сети через Bluetooth.

Плюсы Bluetooth-подключения — более низкое энергопотребление и более защищенное подключение. Минусы — скорость в разы ниже, чем у сети Wi-Fi, так как Bluetooth не предназначен для передачи больших объемов данных.

Как раздать интернет через USB-кабель.

Это самый стабильный и быстрый способ для подключения к ноутбуку или ПК. Телефон при этом еще и заряжается.

Для Android:

1. Подключите телефон к компьютеру USB-кабелем.



2. Включите в настройках телефона «Модем и точка доступа» (или аналогичный раздел).



3. Активируйте переключатель «USB-модем».

Дождитесь автоматической установки драйверов на ПК (может потребоваться несколько минут и разрешение на отладку по USB). Интернет появится автоматически.

Для iPhone (Mac и Windows):

* На Mac (macOS Catalina и новее): подключите iPhone кабелем. В настройках iPhone выберите «Режим модема» и разрешите подключение. На Mac интернет появится сам.



* На Windows ПК: убедитесь, что на компьютере установлен iTunes или пакет драйверов Apple Mobile Device Support (это обязательно). Подключите iPhone. Включите «Режим модема» в настройках iPhone и разрешите подключение. На ПК зайдите в «Панель управления» → «Сеть и Интернет» → «Центр управления сетями и общим доступом» → «Изменение параметров адаптера». Найдите новое сетевое подключение (например, «Ethernet» или «Подключение по локальной сети» с именем Apple Mobile Device Ethernet) и используйте его. Если подключения нет, перезагрузите компьютер или переустановите драйверы Apple.

~Плюсы способа:~ максимальная скорость, стабильность, телефон не разряжается.~ Минусы:~ можно подключить только одно устройство. Кроме того, в связи с ограничением сервисов Apple в России, официальная загрузка драйверов может быть невозможна.

Что делать, если не получается раздать интернет: частые проблемы.

Иногда все сделано по инструкции, но подключиться все равно не удается. Причины могут быть следующие:

Сотовая связь выключена или нет интернета. Если на телефоне не работают сайты в браузере, раздавать просто нечего.

Неправильно введен пароль точки доступа. Попробуйте удалить сохраненную сеть на подключаемом гаджете и подключиться заново, внимательно введя пароль Wi-Fi.

Телефон ограничивает количество подключений. Если уже несколько устройств используют вашу мобильную точку доступа, новые подключения могут блокироваться.

Оператор запретил раздачу. На отдельных тарифах могут действовать ограничения на режим модема — посмотрите условия тарифа или личный кабинет.

Сбой настроек. Попробуйте выключить и снова включить мобильную точку доступа, а в крайнем случае — перезагрузить телефон.

Как снизить затраты при раздаче интернета.

Пара финальных советов, чтобы раздать интернет с телефона и не пожалеть об этом:

* Следите за трафиком. Видео в высоком качестве и обновления игр быстро «съедают» гигабайты. На смартфоне обычно есть счетчик расхода данных в режиме модема.

* Включайте раздачу только по необходимости. Когда все закончили, отключите мобильную точку доступа, Bluetooth-модем и режим модема, чтобы никто случайно не подключился и не расходовал заряд и трафик.

* Используйте надежный пароль и свое имя сети. Не оставляйте стандартный SSID и пароль точки доступа — так проще защититься от нежелательных «гостей» и попыток взлома.

* Берегите батарею. Если раздаете интернет в течение длительного времени, держите телефон на зарядке и не накрывайте его — так он меньше нагревается.

Раздать интернет со смартфона — простая задача. Для повседневного использования выбирайте Wi-Fi точку доступа, для долгой работы за ноутбуком — USB-подключение, а Bluetooth оставьте как запасной вариант. Не забывайте о безопасности и контроле трафика.