Шмелева расскажет Путину о международном сотрудничестве Сириуса

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Руководитель «Сириуса» Елена Шмелева доложит президенту России Владимиру Путину о расширении международного сотрудничества «Сириуса», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в среду примет с докладом руководителя «Сириуса» Елену Шмелеву.
«Открыта школа “Сириуса” в Казахстане, расширяется международное сотрудничество на этом поприще, поэтому Шмелева обо всем об этом будет сегодня докладывать главе государства», — сказал Песков журналистам.
