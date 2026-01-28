Ричмонд
Шмелева расскажет Путину о международном сотрудничестве Сириуса

Шмелева доложит Путину о расширении международного сотрудничества Сириуса.

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Руководитель «Сириуса» Елена Шмелева доложит президенту России Владимиру Путину о расширении международного сотрудничества «Сириуса», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин в среду примет с докладом руководителя «Сириуса» Елену Шмелеву.

«Открыта школа “Сириуса” в Казахстане, расширяется международное сотрудничество на этом поприще, поэтому Шмелева обо всем об этом будет сегодня докладывать главе государства», — сказал Песков журналистам.

