Саночница из Братска примет участие в Олимпийских играх

Саночница из Братска Дарья Олесик примет участие в Олимпийских играх 2026 года. Спортсменка сейчас выступает за Московскую область. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы Международного олимпийского комитета.
— Дарья Олесик прошла квалификацию и набрала необходимое количество очко на международных соревнованиях. Спортсменка показала 12-е время и стала лучшей из отечественных саночников на турнире, — уточняется в сообщении.
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт уточнила, что Дарья стала обладательницей олимпийской лицензии. Также известно, что в 2024 году сибирячка стала чемпионкой России.
