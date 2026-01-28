Ричмонд
Саночница из Братска примет участие в Олимпийских играх

В 2024 году сибирячка стала чемпионкой России.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Саночница из Братска Дарья Олесик примет участие в Олимпийских играх 2026 года. Спортсменка сейчас выступает за Московскую область. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы Международного олимпийского комитета.

— Дарья Олесик прошла квалификацию и набрала необходимое количество очко на международных соревнованиях. Спортсменка показала 12-е время и стала лучшей из отечественных саночников на турнире, — уточняется в сообщении.

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт уточнила, что Дарья стала обладательницей олимпийской лицензии. Также известно, что в 2024 году сибирячка стала чемпионкой России.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Приангарье зарплаты за три года выросли на 34%. Регион вошел в топ-3 Сибири по размеру зарплатного предложения в 2025 году.