Раскрыто сильное влияние мхов и лишайников на лесные выбросы СО2

Как предполагают ученые, столь существенные различия связаны с тем, что лишайники и мхи по-разному реагируют на колебания температур и неодинаково пропускают через себя дождевую воду. Первые почти не задерживают ее, что позволяет воде проникать в грунт и вытеснять из нее СО2, а зеленые мхи играют роль губки, которая впитывает воду и изолирует почву от атмосферы. Эти различия следует учитывать при оценке выбросов парниковых газов таежными почвами, подытожили исследователи.